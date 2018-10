Belen e Stefano De Martino, tenerezze in famiglia dopo l'addio a Iannone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Di nuovo insieme. Belen ha recentemente lasciato il fidanzato Andrea Iannone dopo un lungo periodo di crisi e torna a frequentare l’ex.Il loro però non è un incontro segreto, ma di famiglia. Ad accompagnarli infatti la mamma della showgirl, Veronica Cozzoani e il piccolo Santiago, che gioca spensierato.Tra Belen e Stefano però non manca la dolcezza: mentre lei ascolta la musica infatti Stefano si avvicina sorridente e lei le fa una tenera carezza sul viso. L’hotel del meeting di famiglia è, guarda caso, lo stesso in cui Stefano si è rifugiato quando è finito il suo matrimonio con la Rodriguez.