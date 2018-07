Belen e il giallo cellulite: «Solo un effetto dell'acqua». La showgirl risponde ai fan su Instagram

GOL• Un post condiviso da BELEN (@belenrodriguezreal) in data: Lug 19, 2018 at 12:48 PDT

In uno degli ultimi post su InstagramRodriguez è distesa in costume, abbracciata a un maxi pallone da calcio. Un post pubblicitario con scritto "GOL". Il solito boom di like, con annessi migliaia di commenti entusiasti, nei giorni in cui l'argentina è stata avvistata nuovamente con il suo storico fidanzato Marco Borriello.LEGGI ANCHE ----> Belen: «Non appartengo a nessun uomo» Ma sulla gamba sinistra compare una "strana" pelle a buccia d'arancia. Come? Anche Belen ha le smagliature? Proprio così sembra. Ma la stessa Belen, poco dopo, ha provveduto a una. In alcuni commenti isegnalano la cosa, un po' scherzando, un po' prendendo in giro la showgirl argentina. La maggioranza, ovviamente, fa spallucce e "perdona" Belen per quel piccolo inestetismo che colpisce migliaia di donne. Una cosa normalissima, ma che colpisce quando si parla di Belen Rodriguez, un'icona della bellezza.La showgirl argentina ha riproposto lo scatto, ingrandendo l'immagine e facendo vedere meglio che in realtà si trattava del riflesso dell'acqua.