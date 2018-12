Belen Rodriguez, incidente hot su Instagram: la vestaglia si apre all'improvviso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un piccolo incidente con laè diventato un siparietto hot nelle stories di. La showgirl argentina ha pubblicato un video per augurare il buongiorno dopo le festività natalizie, ma con un movimento brusco e repentino la veste si è aperta un po' troppo lasciando intravedere il seno. Sotto l'indumento non aveva nulla.Quando si è accorta dell'imprevisto si è affrettata a chiudere la vestaglia con una mano, mentre con l'altra reggeva un bicchiere. Il sorriso malizioso ha fatto il resto. Il filmato ha fatto il giro del web seguendo a ruota quello in cui Belen balla scatenata e sensuale con la sorella Cecilia. Le due ragazze indossavano un vestito corto e, oltre alle gambe, hanno messo in mostra tutta la loro verve sudamericana. Così hanno augurato buone feste a tutti i follower.Secondo i dati dell’, Belen è ancora tra i personaggi dello spettacolo più amati e seguiti sui social. Condividono con lei il podioe Ruggero Pasquarelli. Sembra che non sbagli niente tra post o stories.