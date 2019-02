Belen e Stefano De Martino di nuovo insieme? Tra i due ex scatta il bacio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez Stefano De Martino ? Se ne parlava da alcune settimane: ora i due ex coniugi sono stati paparazzati da Chi mentre di baciano teneramente. "Belen e De Martino si amano ancora" titola il settimanale di Signorini, che la ha condivisa su Instagram provocando una pioggia di reazioni.I fan della coppia sono in tripudio, ma qualcun altro aspetta conferme e intanto grida alla trovata pubblicitaria. Con loro nella foto c'è anche il piccolo Santiago, figlio della coppia, che sicuramente sarebbe il primo fan di un ritorno di fiamma tra mamma e papà. Certo, il bacio potrebbe essere anche un saluto molto amichevole, ma già da tempo si vociferava di un riavvicinamento tra i due dopo che le rispettive storie non avrebbero funzionato.