Belen e De Martino: «Si, stiamo insieme. Ma tra poco ci rilasceremo e lui andrà con altre donne»

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme: la coppia è stata più volte immortalata insieme nelle ultime settimane e ora arriva la conferma ufficiale. Nel corso della puntata de “Le Iene“, in onda mercoledì 6 aprile su Italia1, la showgirl argentina ha confermato di essere tornata con il suo ex marito, dal quale ha avuto il figlio Santiago, scherzando subito su una possibile rottura. E non ha esitato a lanciare una frecciatina diretta al conduttore di “Stasera tutto è possibile” e ai presunti problemi con la fedeltà. Nello spazio dedicato alle domande del pubblico, una telespettatrice ha scritto: “De Martino è come il vino buono, che invecchiando migliora, me lo fai assaggiare?”. La replica Belen non si è fatta attendere: “Ce la potresti fare perché fra poco ci rilasceremo e lui andrà con altre donne, quindi potresti essere una scelta”, ha commentato con il sorriso.

.Ma a “Le Iene” Belen ha risposto anche a un altro utente: “Belen se hai bisogno di far volare la tua farfalla ci penso io” suscitando la sua esilarante reazione: “La mia farfalla si è allargata ormai come un aquilone dopo due gravidanze. Adesso sto pensando all’addominoplastica, diciamo che l’ho perduta come il povero gabbiano ha perduto la compagna.”

