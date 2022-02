Belen Rodriguez e Stefano De Martino sempre più affiatati: il karaoke insieme

Belen Rodriguez e Stefano De Martino si mostrano sempre più affiatati. L'occasione, che è finita ovviamente sui social, è la festa di compleanno dell'amica Patrizia Griffini. I due ex si sono divertiti, hanno intrattenuto gli amici con il karaoke e si sono scambiati sguardi di complicità mentre cantavano "Tu vuò fà l'americano", grande successo della musica napoletana.

Da giorni si parla di un avvicinamento tra il ballerino e la showgirl argentina, genitori del piccolo Santiago. I due si sono separati tempo fa e Belen ha avuto la sua secondogenita da Antonino Spinalbese. Dell'hair stylist però non c'è più traccia nelle stories. La relazione è ufficialmente finita, come ha confermato la showgirl parlando del suo essere single.

Certi amori, però, non finiscono e fanno giri immensi. Archiviata la storia con Spinalbese, Belen e Stefano si sono riavvicinati. Sono stati fotografati insieme in più occasioni e ora il video del karaoke insieme li mostra nuovamente molto legati.

Non si nascondono più. È stato Andrea Vivona, performer e cantante, a condividere su Instagram il video di Stefano e Belen che si scatenano a cantare. È un ritorno di fiamma?