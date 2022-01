Belen Rodriguez e Stefano De Martino paparazzati insieme di notte: «Intesa ritrovata»

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme? Se lo chiedono in molti e c'è chi spera in un ritorno di fiamma. Il gossip si è scatenato da qualche settimana e il settimanale Oggi ha pubblicato delle nuove foto che mostrano la showgirl e il ballerino insieme in piena notte. Poco tempo fa i due sono stati "paparazzati" in aeroporto perché Stefano era andato a prendere l'ex moglie rientrata da una vacanza all'estero.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino "paparazzati" di notte

Belen ha archiviato definitivamente la storia con Antonino Spinalbese, dal quale ha avuto la secondogenita Luna Marie, mentre sembra essersi riavvicinata al papà di Santiago. I due potrebbero aver ricucito i rapporti per il bene della famiglia, ma i fan sperano che ci sia qualcosa di più. Le foto scattate in piena notte sono sembrate sospette.

«Sono le due del mattino e Belén e Stefano escono da casa di lui col cane, il labrador Choco…», si legge didascalia della foto uscita sul settimanale Oggi, che ha poi pubblicato un post in proposito scrivendo: «Ed eccoli di nuovo insieme, l’uno accanto all’altra, in un’intimità quotidiana fatta di gesti semplici ma che racconta di un’intesa ritrovata, dopo molto tempo. Belen⁠ Rodriguez e Stefano De Martino si sono rivisti, come dimostrano queste foto, in una gelida sera d’inverno nella casa milanese di lui⁠».