Belen e Stefano in crisi? L'inaspettata risposta di De Martino lascia tutti "Zitti e Buoni" (e i fan non aspettavano altro)

Finalmente Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme. Dopo anni di lontananza, dopo che la showgirl sembrava aver ritrovato la stabilità con Antonino Spinalbese (da cui ha avuto la piccola Luna Marì), dopo i diversi flirt (mai confermati) affibbiati al ballerino, l'amore tra i genitori di Santiago torna a brillare, e i fan sono pazzi di gioia. Dopo mesi di sotterfuggi i due sono usciti allo scoperto ed entrambi (in modo diverso) hanno confermato quello che era partito come un gossip: sì stanno insieme ma non hanno nessuna voglia di sbandierarlo ai 4 venti, quindi nessuna foto insieme, o dediche social. Stefano e Belen sembra stavolta vogliano riprovarci, ma in modo diverso da sempre.

Maurizio Costanzo, la domanda su Belen imbarazza Stefano De Martino: la reazione del ballerino

Belen e Stefano in crisi? La verità

Ma le malelingue li vogliono già in crisi. Si è parlato di forti malumori della Rodriguez a causa dei troppi impegni lavorativi (e non) di De Martino che lo terrebbero troppo lontano da lei. I rumors si sono rincorsi per giorni e la decisione di Belen di frenare un po' la sua presenza sui social sembrava essere una chiara conferma della crisi. Ne erano certi i "ben informati" che tra i due fosse già quasi finita.

La replica di De Martino

Nessun problema per chi come Stefano e Belen sono habitué del gossip. Di solito. Stavolta l'ex ballerino di Amici ha deciso di replicare alle voci, in maniera del tutto inaspettata.

Attraverso il suo profilo Instagram, tra le Stories di De Martino spunta una romantica foto di Belen, ritratta con alle spalle un tramonto da urlo. E i fan non aspettavano altro. Una mossa che ha messo tutti "Zitti e Buoni" e che abbatte anche le barriere che lo stesso ex ballerino di Amici si era posto: la foto è uscita, la relazione è stata confermata, insomma ora possiamo attenderci una vagonata di scatti della coppia.