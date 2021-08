Belen Rodriguez sgridata dal figlio Santiago: «Ti fai 3.000 foto al giorno!»

Fra Belen Rodriguez e il figlio Santiago un simpatico siparietto. Belen Rodriguez, neo mamma in vacanza, infatti è stata sgridata da Santiago durante una stories su Instagram: «Ti fai 3000 foto al giorno!»

Belen Rodriguez sgridata dal figlio Santiago

Belen Rodriguez è diventata neo mamma della piccola Luna Marì ed in vacanza sull’Isola di Albarella (Rovigo) assieme al fidanzato e alla sua famiglia. Impegnata a realizzare l’ennesima stories della giornata per il suo seguitissimo account Instagram, la showgirl è stata interrotta dal primogenito Santiago, nato dalla precedente relazione con l’ex marito Stefano De Martino. Santiago si mette dietro di lei appena iniziate le riprese e la rimprovera scherzosamente: «Ti fai 3000 foto al giorno!». Belen scoppia a ridere e si difende: «Non è vero, non faccio niente», ma il piccolo ormai è irremovibile: «Finora ne ho contate almeno 300!».

Torna il sorriso sul volto di Belen che qualche giorno fa ha fatto preoccupare i suoi fan per un post molto diverso dalla sue precedenti condivisioni. Una triste e improvvisa riflessione sulla vita, che ha fatto interrogare sulle cause di questa esternazione: «Il problema – ha scritto la showgirl nella didascalia a fianco di una sua foto - é che viviamo in un mondo in cui più stronzo sei e più ottieni, più sei buono e più la gente se ne approfitta. Un mondo in cui la mala educazione é la normalità e la gentilezza una perdita di te tempo. #unmondocosialcontrario».