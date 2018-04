Belen Rodriguez rapita in Argentina: «Sequestrata e presa per i capelli, quando mio nonno l'ha saputo è morto d'infarto»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un incubo che ritorna a distanza di anni.si affida ai ricordi, quelli più dolorosi, per tornare a parlare delche l'aveva vista vittima, insieme alla sua famiglia, quando era un'adolescente e viveva ancora in: «Una sera ero in macchina con una persona, quandoda un passamontagna ci ha fermato. Mi ha, tirata e buttata fuori dall'auto, poi sono arrivati altri tre uomini armati che hanno, chiudendoci a chiave nel bagno di casa».Sono ricordi terribili, quelli della showgirl argentina in un'intervista a In Famiglia: «Hanno svaligiato la nostra casa senza pietà, hanno distrutto la vita di una famiglia intera. Dopo esserci liberati, il giorno dopo, miopaternodopo aver appreso la notizia». Un dolore, quindi, difficilmente dimenticabile, che ha causato nella giovanissima Belen diversi traumi: «Da allora per me è stato un inferno, non volevo stare a casa da sola, avevo paura di essere ammazzata, ero una ragazzina adolescente che aveva visto la morte in faccia».