Belen Rodriguez quasi mamma, le indiscrezioni dopo il silenzio social: «E' andata via da Milano e...»

Dopo la vacanza ad Albarella, a breve Belen Rodriguez diventerà mamma di Luna Marì, la sua prima figlia femmina e ormai da tempo, come annunciato, sta centellinando le sue uscite social. Le indiscrezioni su di lei però non mancano mai e, secondo le ultime indiscrezioni, la showgirl avrebbe scelto di non partorire a Milano.

Belen Rodriguez quasi mamma, le indiscrezioni dopo il silenzio social

Belen Rodriguez ha dato sul social la notizia della gravidanza dalla relazione col fidanzato Antonio Spinalbese, ma con l’avvicinarsi dell’arrivo del fiocco rosa ha deciso di frequentare meno il suo seguitissimo account Instagram. Le notizie dirette quindi scarseggiano, ma trattandosi di Belen non mancano mai. Secondo quanto riporta il “Corriere del Veneto” infatti la Rodriguez avrebbe deciso di dare alla luce la figlia non nella sua città, Milano, ma in una clinica di Padova. La piccola poi dovrebbe trascorrere i primi giorni di vita con i nonni, i genitori di Antonino Spinalbese, in una villa sull’isola di Albarella. La casa viene descritta come una splendida villa nel verde con tanto di piscina, e sembra proprio essere molto simile a quella postata recentmente da Belen nelle stories.