Belen Rodriguez, torna a lavorare una settimana dopo il parto: il viaggio in treno con Luna Marì e il compagno

A solo una settimana dal parto Belen Rodriguez torna a lavoro. La showgirl argentina si è allontanata ieri dalla villa dove si è trasferita con tutta la famiglia per le vacanze dopo il parto della piccolissima Luna Marì, direzione studi Mediaset. Con lei sul treno per Roma la neonata e il compagno Antonio Spinalbese. I due genitori sempre più affiatati non perdono occasone per stare insieme e il papà è letteralmente innamorato di Luna Marì. «Non me la lascia un secondo». Questa la frase che la bella argentina ha messo su una Ig Stories in cui si vede il bel quadretto familiare al completo su un treno.

Belen, il viaggio in treno

Belen è arrivata ieri nella capitale perchè a breve inizierà le riprese delle nuove puntate di Tu si que vales, lo show del sabato sera in onda su Canale 5 a settembre. Ad annunciarlo è stata lei stessa con diverse storie su Instagram, in una delle quali si leggeva: «Ultimo riposino prima della partenza! Andiamo a lavorare».

Le Ig Stories

Poi una serie di immagini e video per raccontare ai suoi follower il primo viaggio in treno per loro tre. Belen non ha mai nascosto il suo amore per i bambini e come fece per Santiago farà anche per Luna Marì portandola sempre con sé per poterla gestire da madre, in questo caso ancor di più visto che allatta anche la bimba. La showgirl non ha però mai avuto intenzione di abbandonare il suo lavoro, si è presa una giusta pausa alla fine della sua gravidanza e per la nascita della bimba ma è già pronta più che mai a tornare in pista. La Rodriguez ha saltato però la prima puntata di Tu si que vales 2021, per ragioni più che giusticabili: la trasmissione è stata registrata lo scorso 12 luglio, proprio il giorno della nascita di Luna Marì.