Belen Rodriguez nuda su Instagram. Il post che fa impazzire (e discutere) i fan

cantautore e musicista guatemalteco di musica pop e rock melodico

Belen hot, completamente nuda. Senza reggiseno e slip in uno scatto vedo e non vedo con un elegante bianco e nero. Su leggo.it l'ultimo post Instagram didurante la sua mini vacanza in una bellissima villa diin Spagna, nei momenti di pausa dalle puntate dila trasmissionesul mondiale di calcio in Russia.In poche ore ovviamente il post ha registrato un boom di like e anche parecchi commenti polemici. Nel testo si riporta una parte di una canzone spagnola diSolo invidia per il bellissimo corpo messo in evidenza? C'è chi criticaper l'eccessivo esibizionismo e la stessa show girl argentina risponde puntualmente ai suoi detrattori respingendoli al mittente. "Secondo voi, io ho bisogno di mettersi in mostra...???".