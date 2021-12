Belen e Michele Morrone insieme: fotografati mano nella mano a Milano

Belen Rodriguez e Michele Morrone stanno insieme? Sembrava impossibile dirlo qualche tempo fa quando i due si erano lanciati più di una frecciatina che non prennunciava il ritorno del sereno. E invece i malumori sembrano un lontano ricordo: i due sono stati fotografati da Whoopsee in un locale di Milano mano nella mano mentre camminano uno accanto all'altro.

Lui, attore di "365 giorni" con un profilo da oltre 12 milioni di follower, nel maggio scorso aveva usato parole non lusinghiere nei confronti della showgirl argentina:“Io fidanzato con lei? Il mio prototipo di donna è un po’ più altolocata di due t... e un c.... Però chi lo sa…». Lei lo aveva cancellato da Instagram: ecco perché nessuno avrebbe mai immaginato di vedere una scena del genere. Antonino Albanese, intanto, sembra far parte del passato.