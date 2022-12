Belen Rodriguez, annuncio a sorpresa: «Non mi piace mai dare brutte notizie ma...»

«Non mi piace mai dare brutte notizie, ma stavolta mi sembra giusto farlo» esordisce Belen Rodriguez su Instagram. «Sono stata a letto sei sette giorni, perché da testarda non ho voluto prendere l'antibiotico» continua la showgirl che pochi giorni fa aveva pubblicato una foto con la piccola Luna Marì spiegando di non stare bene. «Mi sono presa questa bella variante australiana». «Circa 3 settimane fa, avevo già preso l'antibiotico perchè son dovuta andare dal dentista e pensavo che la tosse mi passasse in fretta» prosegue la moglie di Stefano De Martino. E aggiunge: «Finchè non ho preso l'antibiotico qualche giorno fa non sono riuscita ad alzarmi dal divano. Ecco perchè la mia assenza su Instagram. Adesso sto un pochino meglio. La vittoria dell'Argentina mi ha tirato su il morale».

Cosa è successo

La showgirl, qualche giorno fa, aveva raccontato sui social il periodo "malaticcio" che stava trascorrendo con la sua secondogenita e si era raccomandata di stare attenta ai propri bambini dato che la febbre si manifestava in modo aggressivo. Belen è stata costretta ad un periodo di riposo con la figlia Luna: mamma e piccola però, nonostante siano ancora malaticce, si sono mostrate sui social sorridenti (anche se con i nasi rossi dal raffreddore).