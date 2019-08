Belen Rodriguez incinta? Ecco la risposta di Stefano De Martino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prima c’è stato il giallo primaverile sul ritorno di coppia tra, che dopo aver disseminato i social di indizi e rilasciato dichiarazioni enigmatiche hanno annunciato il ritrovato amore. Con l’arrivo dell’estate un altro mistero aleggia sui due, quello della possibile gravidanza della showgirl argentina e delle numerosi voci che la voglionoLa voce gira da tempo e a aggiungere indizi è arrivato di “DiPiù” che ha spiegato l’improvvisa assenza di Belen dalle registrazioni del talent Mediaset “Tu, si que vales” a causa delle nausee. Stefano, sempre stando alle indiscrezioni, avrebbe inoltre già comunicato agli amici più cari la lieta novella.Il diretto interessato però sembra non essere in accordo dato che sulla rete gira un video che lo vede protagonista. Mentre è impegnato nelle veste di deejay durante un a serata una fan le chiede delucidazioni sulla moglie in maniera diretta, con un “Belen è incinta”.Lui interrompe un attimo l’attività sui piatti per fare no con la testa. Per ora quindi nessuna conferma, ma anzi una smentita da uno dei protagonisti della vicenda, in attesa dei prossimi scoop sul caso…