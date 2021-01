Belen Rodriguez incinta? Il dettaglio nella foto lascia pochi dubbi

Belen Rodriguez incinta per la seconda volta, il dettaglio nella foto lascia pochi dubbi. Belen Rodriguez sarebbe di nuovo incinta. A confermarlo potrebbe essere stata lei stessa dopo essersi mostrata con un braccialetto contro la nausea al polso. Da settimane si parla della possibilità di una seconda gravidanza per la showgirl ormai legata da qualche mese ad Antonino Spinalbese. Nessuno dei due ha confermato o smentito ma emergono ogni volta dei dettagli.

La bella argentina si è inquadrata riflessa in uno specchio nelle storie su Instagram ma ai followers non è scappato il dettaglio del bracciale antinausea che portava al braccio. Molti hanno riconosciuto il braccialetto usato spesso dalle donne in dolce attesa per lenire la nausea dei primi mesi di gestazione. Va anche detto che Belen non ha fatto nulla per nasconderlo ma ancora non si esprime in merito alla gravidanza.

Va precisato che quel bracciale non viene usato solo in gravidanza, ma Belen potrebbe soffrire di nause anche per altri motivi.

