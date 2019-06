Belen e la foto hot scattata in bagno da Stefano De Martino, i fan notano due particolari

di Emiliana Costa

Stefano De Martino

Instagram

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La coppia più bella dello showbiz continua le sue vacanze a Ibiza. Belen e Stefano documentano giorno per giorno con foto e video i loro giorni felici e pieni d'amore, insieme al figlioletto Santiago.Belen ha condiviso una foto che la ritrae in tutta la sua bellezza. In bagno, mentre si mette il mascara davanti allo specchio,La showgirl commenta: «. Evidentemente la foto è stata scattata dal suo lui, Stefano.Ma ecco cosa notano i fan. «», commentano i follower. E ancora: «Ma dov'è il pancione?». Non è tutto. Gli utenti notano anche un altro dettaglio: «».- la scorsa settimana il settimanale Spy! aveva lanciato l'indiscrezione,Addio farfallina e benvenuta cicogna? Staremo a vedere.