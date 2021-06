Belen Rodriguez, Luna Marie sta per nascere. Il tenero annuncio sui social: «Manca poco»

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese aspettano una bimba. Sta per nascere infatti Luna Marie e la showgirl ha postato foto e video su Instagram in cui documenta la gravidanza. L’ultima ecografia fatta a fine di maggio è andata bene e la Rodriguez ha condiviso una storia con scritto «manca poco». La nascita di Luna Marie è prevista per il mese prossimo e per Belen si tratta davvero di un sogno che si realizza: «Sono felice che sia una femminuccia. Sperro che mi assomigli, non vedo l’ora di farle tante treccine», aveva confidato tempo fa a Verissimo, la trasmissione televisiva condotta da Silvia Toffanin.

Belen Rodriguez, la dolce attesa

Belen aveva anche parlato della difficoltà di conciliare lavoro e vita privata: «Ricordo che quando aspettavo Santiago conducevo in diretta Italia’s Got Talent ed ero oltre l’ottavo mese. Non mi sono presa un congedo perché mi piace stare in movimento e anche perché il mio non è un lavoro stabile, se rifiuti un programma non è detto che poi il programma ti aspetti». Ora invece la showgirl argentina ha più tempo da dedicare alla famiglia. Belen ha infatti sempre detto di non aver avuto tate, volendosi occupare personalmente della crescita dei figli, sfruttando il prezioso aiuto della mamma: «Ho mia mamma che abita vicino a casa mia, è insegnante, ha molta pazienza e spesso mi aiuta. Posso dire che mio figlio non ha mai dormito con una persona che non fosse di famiglia e poi le mamme italiane sono molto organizzate, mentre io, non avendo questa dote, improvviso. Mio figlio è venuto sempre con me anche sul lavoro facendo a volte orari assurdi, ma così stavamo insieme: potevo allattarlo, vederlo dormire, era piccolo piccolo e per me era importante averlo accanto sempre».