Belen, Stefano De Martino e Santiago: il ritratto di famiglia fa impazzire i fan Foto

Belen Rodriguez e il ritratto di famiglia che fa esplodere il web. La show girl argentina con Stefano De Martino e il piccolo Santiago in una tenera foto di famiglia sullo yacht fanno impazzire i fan. La coppia con il figlio sta trascorrendo le vacanze a bordo di una barca extra lusso sul Mediterraneo tra Spagna e Italia e l'ultimo scatto postato su Instagram li ritrae tutti assieme seduti sulla scaletta della barca extra lusso. De Martino super tatuato e muscoloso abbraccia la sua amata Belen, occhi chiusi e sembra quasi dormire tra le sue braccia. Insieme a loro c'è pure il piccolo Santiago.

Unache sembra un vero e proprioe trasmette tenerezza e amore: tant'è che in poche ore ha raccoltoe commenti positivi.Tra questi, anche quelli di moltissimi fan che chiedono a Belen quando, in particolare tutti vorrebbero unaper formare con Santiago la coppia di figli ideale. Nelle scorse settimane si era parlato di una possibile gravidanza per Belen. Chissà che la Rodriguez e Stefano De Martino non stiano davvero progettando un nuovo figlio. E chissà se lada sogno a bordo dellonon sia portatrice di clamorose novità...