Belen Rodriguez e Cristiano Ronaldo, incontro a Ibiza: «Gli sguardi si sono incrociati a lungo...»

Un incontro, quello fra, giocatore superstar del Real Madrid passato in forza alla Juventus e, in vacanza dopo aver terminato i suoi impegni sul piccolo schermo con “Balalaika”, che non poteva sfuggire ai paparazzi.Teatro dell’involontario meeting serale estivo un noto ristorante di Ibiza, dove ambedue sono arrivati accompagnati dai rispettivi fidanzati: Andrea Iannone per Belen e Georgina (Rodriguez anche lei) con Cristiano.Durante la permanenza nel locale, come spiega “Diva e donna” che pubblica anche le immagini, “a sentire i presenti, i loro sguardi si sono incrociati a lungo e si sarebbero anche salutati”.Nessuna serata galeotta quindi, per fortuna di Iannone con cui la showgirl argentina sembra aver fatto la pace dopo un lungo periodo di pausa…