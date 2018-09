Cecilia Rodriguez e le "liti" con Belen: «La sgrido sempre, ma alla fine la capisco»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Questa è una guerra che abbiamo!”, piccole liti in famiglia per affari frae la sorella. Le due infatti sono imprenditrici nel campo della moda con la marca di costumi “Me Fui”, che spesso sponsorizzano anche dai rispettivi account instagram.Mentre però Cecilia è più fedele alle sue creazioni la sorella, anche per via della lunga permanenza al mare, sceglie anche altre marche provocando la sua ira: “Ci sono stati in passato alcuni pezzi che non mi sono piaciuti tanto ma io li ho messi lo stesso – ha fatto sapere Cecilia a “TgCom” - perché Me Fui è il mio marchio e io sono fedele! La verità è che io faccio molto meno mare. Lei sta due mesi a Ibiza e deve cambiare, quindi ne indossa anche altri. Belen la sgrido sempre, ma alla fine la capisco…”.I costumi vanno bene, ma nel passato hanno avuto qualche problema per via della taglie ridotte: “I costumi sono un po’ per tutti – ha spiegato Belen - Gli altri anni purtroppo abbiamo avuto qualche lamentela per le taglie, ma in questa collezione ci sono mutande di tutte le taglie”.