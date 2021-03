Belen Rodriguez e Antonio Spinalbese, stop ai giardinetti a Milano per un... "bisognino"

Un fuori programma per Antonio Spinalbese. Belen Rodriguez e Antonio Spinalbese sono in macchina, quando l’hair stylist ha un’improvvisa urgenza ed è costretto a scendere dall’auto e correre nei vicini giardinetti per “liberarsi”…

BELEN E ANTONIO SPINALBESE

Belen Rodriguez e Antonio Spinalbese, dopo le numerosi voci a riguardo, hanno confermato di essere in attesa del loro primo figlio, secondo per la showgirl argentina che è già mamma di Santiago, nato dal suo passato matrimonio con Stefano De Martino. Belen Rodriguez e Antonio Spinalbese trascorrono molto tempo insieme e sono stati sopresi da “Chi” mentre girano con la loro macchina per Milano. Improvvisamente però Antonio ha una piccola emergenza e decide di scendere dalla vettura e, senza mascherina”, di “liberarsi” nei giardinetti adiacenti. Finita la sua escursione e inconsapevole del paparazzo appostato, Antonio Spinalbese torna dalla sua Belen Rodriguez, in attesa con l'auto sul ciglio della strada.

APPROFONDIMENTI GOSSIP Belen Rodriguez e Antonio Spinalbese, stop ai giardinetti per un...... MILANO Belen racconta la rottura con Stefano De Martino. E lui rivela:...

BELEN RODRIGUEZ

Valerio Staffelli ha recentemente consegnato a Belen Rodriguez il trentesimo Tapiro d’oro a seguito della polemiche per la sua presenza a una festa molto affollata per l’inaugurazione di un locale a Milano: “Sono andata all’inaugurazione di un locale di un caro amico – ha spiegato Belen Rodriguez al microfono dell'inviato di "Striscia la notizia" - Aveva tutti i permessi, era in un open space di 600 mq e quando sono arrivata per pranzo c’era circa 70 persone. Ho tolto la mascherina solo per fare delle foto. All’inizio eravamo in pochi e io non ho visto la folla perchè ce ne siamo andati via prima. A testimonianza il fatto che circolano diversi video con persone che ballano scatenate e se ci fossi stata sicuramente l’avreste visto”.

Ultimo aggiornamento: 14:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA