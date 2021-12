Belen Rodriguez, con Antonino Spinalbese è crisi totale: le conferme

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sarebbero arrivati al capolinea. La crisi di cui si parla da settimane sembra conclamata e totale. Arrivano le conferme: Alessandro Rosica, esperto di gossip attivo su Instagram e Biagio D’Anelli sono stati i primi a parlare della rottura tra la showgirl argentina e l'ex hairstylist.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese

Rosica, con un post pubblicato sui social, conferma che la 37enne e il 26enne conducono vite separate. «Lui è sempre più distante dalla famiglia Rodriguez», ha concluso Rosica. Il "clan" di Belen si riunisce molto spesso: si vedono nelle stories di Instagram Ignazio Moser, fidanzato di Cecilia Rodriguez, e Deborah Togni, fidanzata di Jeremias. Manca solo Antonino.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese

Il giovane, di recente, ha trascorso una decina di giorni in ospedale, ma Belen non si è vista. È stata invece paparazzata mano nella mano con Michele Morrone. Questi sono tutti indizi finiti sotto la lente di ingrandimento, ma nessuno dei due diretti interessati fa cenno alla vicenda. I tempi di dediche d'amore e foto insieme sono in ogni caso finiti.