Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, nuova crisi? Lei a Milano con i figli, lui da solo (non si sa dove). Le foto che alzano il gossip

La scorsa settimana pensavamo di aver messo la parola fine al gossip che si era alzato attorno alla copia Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. Dopo che i genitori di Luna Marì non si sono fatti vedere insieme per parecchio tempo i rumors si sono rincorsi e le foto postate dai due hanno alimentato le voci. Ma la verità sembrava essere un'altra. Atro che rottura. Sulla copertina di Chi della scorsa settimana infatti i neogenitori sono stati paparazzati insieme nel parco sotto casa di Belen. Mano nella mano e sereni. «C'è stata una crisi ma l'abbiamo superata», lo aveva detto la showgirl stessa al fotografo che li aveva beccati. «Non ci siamo mai lasciati». La risposta è secca e sembra non lasciare spazio per interpretazioni altre. Belen e Antonino stanno insieme. Questo fino a mercoledì. Perchè oggi dai social si alzano i nuovi dubbi. Mentre la 37enne è in vacanza con i fgli e il padre al Bulgari di Milano, L'hairstylist posta una foto di un salotto con un solo calice di vino. Nuova crisi? Eppure le immagini del settimanale diretto d Alfonso Signorini ci avevano fatto sperare e ricredere.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, crisi superata: la showgirl rompe il silenzio. «Non ci siamo mai lasciati»

Belen e Antonino, la confusione social

Ma i follower non ci stanno più capendo nulla: «Non capisco tutte queste foto da un periodo ambigue x confondere assurdità x me».

E sotto al profilo di Antonino provano a capirci qualcosa: «Belen al bulgari con Santiago Luna Mari coi nonni materni lui chissà dov'è x questo weekend».

E poi c'è chi pensa male... «Siete di nuovo separati? La reunion è durata tempo della copertina su Chi».

I due non dicono nulla ma quello che è certo è che hanno coraggio da vendere. Non si sono nascosti dietro una falsa vita da copertina Belen e Antonino, anzi su Instagram stanno mostrando la verità. La verità di una coppia che entra in crisi subito dopo la nascita di una bambina nonostante la'more sempre dichiarato, e questo li rende più umani.