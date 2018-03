Belen Rodriguez e la foto hot su Instagram, Andrea Iannone le tasta il lato b: "Mano in fuorigioco!"

Ups• 🙊 🙈🙉 Un post condiviso da BELEN (@belenrodriguezreal) in data: Mar 29, 2018 at 11:16 PDT

MILANO –è stata una delle prime showgirl a scoprire l’utilizzo dei social. Da qualche anno infatti, utilizza Instagram per informare i suoi fan e spesso rispondere a critiche o commenti fatti su di lei. Ogni giorno comunque la Rodriguez posta qualcosa per i suoi ammiratori sulla rete e stavolta ha voluto fare un regalo un po’Belen infatti ha pubblicato dal proprio account un’immagine che la vede di schiena su una spiaggia paradisiaca con sabbia bianca mentre il fidanzato Andrea Iannone, comodamente sdraiato, le tasta il. L’immagine ha fatto il pieno di like e alcuni utenti hanno commentato in maniera ironica con un “mano in fuorigioco”.