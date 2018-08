Belen Rodriguez e Andrea Iannone, la crisi è finita. Il post per il compleanno: «Meriti tutto il meglio di tutto, già sai...»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E’ ufficialmente finito il periodo difra. Da tempo si parlava di periodo difficile nella coppia finché non è intervenuta la diretta interessata parlando di “periodo di pausa”. I due hanno fatto le vacanze insieme a Ibiza abitando però in due case separate ma sul proseguo o meno della loro relazione non si sapeva nulla.Ora è stata proprio Belen, che qualche giorno fa è stata paparazzata nello stesso ristorante frequentato da cristiano Ronaldo, a mettere fine ai dubbi postando su Instagram un augurio per il compleanno del pilota di motoGp. La showgirl ha postato una foto che li vede insieme al mare seguita dalla didascalia: “Feliz cumpleaños a te, e che ogni cosa possa essere come tu desideri...... meriti tutto il meglio di tutto, già sai....❤️❤️❤️❤️ @andreaiannone #auguri”.