Belen Rodriguez, addio a Stefano De Martino: ritrova il sorriso con gli amici e la famiglia

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono in crisi e a ufficializzarlo, dopo le numerose voci a riguardo, è stata proprio la showgirl attraverso il suo account Instagram. Dopo la confessione Belen ha scelto la via del silenzio e negato ogni avvicinamento a nuovi partner.

Mentre Stefano De Martino è a Napoli per la registrazione delle puntate della nuova edizione di “Made in Sud”, Belen è rimasta a Milano assieme al figlio Santiago. In un momento in cui è sotto osservazione per via della separazione, la Rodriguez è stata spesso sorpresa assieme a Mattia De Cecco che però, come lei stesso ha confessato, è soltanto un suo grande amico ed è “leggermente gay”.



Il resto del tempo, come dimostrano gli scatti pubblicati da “Chi”, la Rodriguez l’ha trascorso assieme al figlio e la famiglia, prima fra tutti il fratello Jeremias. La sua famiglia però, come ha spiegato la rivista diretta da Alfonso Signorini, non sarebbe con la sua ingombrante presenza fra le cause dell’addio fra Belen e Stefano.





