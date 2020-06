Belen, la verità sul nuovo fidanzato: «È gay». E Santiago conferma

Belen Rodriguez, la verità sul nuovo fidanzato: «È gay». E Santiago conferma. La showgirl argentina rompe il silenzio sulla sua vita sentimentale e con ironia racconta la verità su Mattia Ferrari, il presunto fidanzato e l'uomo con cui sta trascorrendo la maggior parte del tempo in questi giorni. La presenza del giovane esperto di marketing è diventata sempre più assidua nelle sue stories su Instagram e non è passata inosservata soprattutto perché Belen e Stefano De Martino sono in crisi.

Belen cerca di allontanare ogni pettegolezzo chiarendo l'orientamento sessuale del suo amico. «C’è il signor Mattia, il mio nuovo fidanzato, naturalmente, leggermente gay…», esordisce la Rodriguez su Instagram. A farle eco ci pensa subito il figlio Santiago che, seduto accanto a lei nel loro appartamento a Milano, dice: «Proprio gay!». Belen poi continua: «Sta truccando la Patty. È venuta proprio carina». E il bambino dice la sua: «È brutta!». Parole che fanno scattare il rimprovero materno: «Non si dice amore». E a Mattia: «Niente, come make up artist ti hanno bocciato».



Il ragazzo, nato a Venezia nel 1992, è uno dei personaggi più influenti nel campo della comunicazione e del marketing digitale, soprattutto nel campo della moda. Seppure molto giovane ha già collaborato con grandi firme come Versace, Ermanno Scervino, Moschino, Chopard, H&M. Ferrari e Belen si sarebbero conosciuti proprio sul lavoro e sarebbe nata una bell'amicizia.

