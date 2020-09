Belen con la maglietta del nuovo fidanzato Antonio Spinalbese. Fan furiosi: «Tre mesi fa piangevi...»

Belen indossa la maglietta del fidanzato Antonio Spinalbese e i follower si scatenano con le critiche. Belen Rodriguez ha condiviso uno scatto che la vede sul letto, sognante, mentre veste una t-shirt già vista appunto indosso alla sua nuova fiamma.

Il post ha guadagnato velocemente un alto numero di like, ma la scelta romantico – stilistica non è affatto piaciuta a molti dei suoi fan: “3 mesi fa – scrive un follower - piangevi per la fine del matrimonio, 1 mese dopo ti divertivi con Antinolfi a Capri, 2 mesi dopo ti divertivi col ragazzino di 25 anni ad Ibiza e ora a Milano. Il tuo non è amore altrimenti non riusciresti a cancellare il passato e ripartire come se nulla fosse. Non è amore”.



Molti dei fan sembrano non credere all’improvviso amore con quello che definiscono il suo “toyboy”, con commenti che vanno da “Per quanto ti piaccia il tuo nuovo uomo.. mi spiace ma si vede che non lo ami. Smettila di giocare con lui” a “Altra maglia altro ganzo e via.....andare !!!”. Non manca chi le consiglia di fermarsi a riflettere, dopo i numerosi flirt estivi che le sono stati attribuiti: “Basta fidanzati e inutili storie, non e attraverso i rapporti che puoi trovare la felicità se dentro di te c'è il caos e il buio. Fermati e rifletti cara Belen. Hai avuto tanto dalla vita cerca di capirlo o il troppo ti sta facendo male?”.

Ultimo aggiornamento: 19:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA