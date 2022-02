Belen a Le Iene: «Era il mio sogno». Ma sui social scoppia la bufera: «Troppi ritocchini, è irriconoscibile»

Belen Rodriguez esordisce a Le Iene. E (ovviamente), sui social non si parla d'altro. La showgirl è comparsa ieri sera per la prima volta nella veste di conduttrice insieme a Teo Mammuccari per la nuova edizione del popolare programma di Davide Parenti. «Era il mio sogno da quando sono arrivata in Italia», ha spiegato Maria Belen (così è stata presentata, e non come Belen Rodriguez come avviene di solito). E se il giorno dopo c'è ancora chi parla del suo monologo su sogni e speranze, altri preferiscono soffermarsi sull'aspetto fisico, a detta dei social un po' troppo "cambiato".

Il monologo

«Le Iene sono il mio sogno da quando sono arrivata in Italia e guardando i ragazzi e le ragazze che indossano questa divisa, ho sempre desiderato essere una di loro. Perché essere una Iena significa stare dalla parte del più debole, di chi ha bisogno di aiuto e non sa come chiederlo», ha spiegato Belen indossando la classica divisa nera da "Iena". Perfino il figlio, il piccolo Santiago, era al corrente del suo desiderio: «Questa trasmissione prova a cambiare le cose. Ti fa riflettere, inca**are, ma anche divertire - ha detto - È qualcosa che va oltre lo spettacolo, è una grande famiglia, la mia nuova famiglia. Io vorrei farne parte con tutto il mio impegno, il divertimento, la leggerezza, la gioia che non mancano mai nella mia vita. Per questo, prometto di darvi tutto l’amore di cui sono capace. Partiamo e godiamoci insieme questa meravigliosa avventura».

“Essere una Iena significa essere dalla parte del più debole, di chi ha bisogno di aiuto e non sa come chiederlo” ❤️ Benvenuta in famiglia Belen! pic.twitter.com/SbsxF0cVf3 — Le Iene (@redazioneiene) February 9, 2022

Le critiche sui social

Belen per l'occasione ha sfoggiato un nuovo look con frangetta, anche se più d'uno sui social non si è detto convinto, non tanto per i capelli ma per i connotati "leggermente diversi". «Oddio ma quella è Belen, non la avevo riconosciuta», twitta qualcuno, mentre altri si interrogano: «E' irriconoscibile, cosa le è successo?». Secondo qualcuno la showgirl «ha finito per rovinarsi definitivamente in nome di una perfezione estetica irraggiungibile». Commenti che in molti accostano a quanto successo a Emma appena un paio di giorni prima: la cantante ha gridato al bodyshaming contro i commenti di un giornalista che aveva criticato la sua fisicità con i look di Sanremo. «Ieri molte di noi indignate hanno difeso #EmmaMarrone dalle critiche sul suo corpo da parte di un uomo. Dopo poche ore uomini e donne hanno attaccato con ferocia un’altra donna per il suo aspetto fisico. Il rispetto e la libertà valgono per tutte le donne», scrive Anna Cardinale su Twitter.