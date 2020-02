Belen riprende Stefano De Martino che fa le trazioni...ma c'è il trucco Video

Belen Rodriguez riprende il marito Stefano De Martino mentre esegue alcune trazioni nella loro stanza di hotel in Francia, dove i due stanno trascorendo una vacanza. De Martino, che approfitta della situazione per mettere in mostra il proprio fisico, sembra essere in grado di fare trazioni con una mano sola con grande scioltezza, ma c'è il trucco. E infatti, il video mostra tutta la verità.

Ultimo aggiornamento: 16:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il video, pubblicato dalla showgirl argentina nelle sue storie di, mostra infatti come il marito si appoggi sul letto e così si spiega anche la facilità con cui era in grado di sollevarsi. Belen ha un profilo seguitissimo su Instagram, che conta oltre 9,2 milioni di follower. È anche lei è un amante del fitness e dell'allenamento.