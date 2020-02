«Belen è incinta»: una foto sui social scatena i fan

«Belen è incinta». Fan entusiasti dopo l'indizio social. Poi lei spiega com'è andata. Oggi Belen ha postato sul suo profilo Instagram una foto che non è passata inosservata. Nello scatto, una statua raffigurante una donna incinta, corredata dalla didascalia «La vida». Tanto è bastato per far esplodere la gioia dei fan, che attendono con ansia un fratellino per Santiago. «Sei di nuovo incinta?», chiedono i follower. E ancora: «È un dolce messaggio in codice?». «Vogliamo un fratellino per Santiago».

Poi arriva la risposta di Belen: «Non sono incinta, è una scultura che mi hanno regalato oggi, l'ho fotografata e l'ho postata, perché la trovo bellissima. Tutto qui!». Come dire, la cicogna può attendere.

Ultimo aggiornamento: 20 Febbraio, 09:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA