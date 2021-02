Belen Rodriguez incinta, le prime parole di Stefano De Martino dopo l'annuncio: «La mia donna ideale...»

Pochi giorni fa Belen Rodriguez ha annunciato la sua seconda gravidanza. Belen aspetta una bambina dal fidanzato Antonino Spinalbese ed è appena entrata nel quinto mese. In tanti, tra i follower, attendevano le prime parole di Stefano che - secondo alcuni rumor - non avrebbe gradito la notizia.

Belen si confessa a Verissimo: «Vi presento Luna Marie, ecco la sorellina di Santiago»

Stefano De Martino è apparso nella prima puntata di "Ciao Maschio", programma condotto da Nunzia De Girolamo e (senza nominare Belen) ha descritto la sua donna ideale: «La mia donna ideale deve essere sicuramente tradizionale. Fra le cose che legano una coppia c’è la condivisione degli ideali. La passione, le altre caratteristiche, sono volubili rispetto al tempo. Invece la condivisione degli ideali è quello che più ci tiene legati nel tempo. Essendo io tradizionale, quindi, preferirei una donna estremamente tradizionale».

E continua: «Quando parli oggi alle donne di quel tipo di devozione si passa sempre per essere un po’ sessisti. Invece secondo me, prendersi cura dell’altro nella coppia genera un equilibrio amorevole». Il conduttore ha poi parlato della nonna scomparsa da poco. «Mia nonna mi ha dato un riferimento rispetto al mondo femminile, classico esempio di una donna molto forte con un potere decisionale subliminale. Le donne così, rispetto a uomini come mio nonno che era un commerciante e aveva un certo tipo di posizione nella società, si appoggiava molto all’opinione di mia nonna, che aveva l’ultima parola».

Intanto, cresce l'attesa per la nascita della figlia di Belen. In un'intervista a Verissimo, la showgirl argentina ha rivelato: «Quando ho incontrato Antonino - dice Belen - stavo chiudendo un cerchio. Quando è finita la seconda volta con il papà di Santiago, non è stato come il primo divorzio. Era una morte preannunciata. Quando ho conosciuto Antonino, ero pronta a cambiare rotta. È stato un colpo di fulmine. Sono un'esteta, mi piace un tipo di ragazzo. È un pochino più giovane, ma l'età non fa la persona. Abbiamo chiacchierato per quattro giorni di fila. Mi sembrava di conoscerlo già. Lui è un ragazzo gentile. Quando sei piccola, sei attratta dai bad boy. Poi ti rendi conto, che quei comportamenti non ti rendono appagata. È un uomo di altri tempi, sono di un felice. Mi rende felice da quando mi sveglio a quando vado a dormire».

