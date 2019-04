Belen incinta di Stefano De Martino? Il dettaglio nel video non lascerebbe dubbi

di Silvia Natella

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di nuovo incinta di? I duesono tornati insieme ed è difficile trovare qualcuno che non sia a conoscenza della lieta notizia. I fan, inoltre, hanno seguito sui rispettivi profili social la tenera e romantica vacanza che la coppia ha fatto inin compagnia del figlio Santiago, di sei anni. E ora, come per ogni gossip che si rispetti, arriva il toto gravidanze.La showgirl argentina potrebbe pensare a un altro figlio ora che la famiglia si è riunita. E anche Stefano potrebbe voler diventare papà bis. Un dettaglio, in particolare ha fatto sognare i fan. In un video pubblicato tra le stories di Belen le mani dei due si incrociano sul ventre della showgirl. I due mostrano le fedi, ma potrebbero anche nascondere una complicità particolare. Il gesto sulla pancia, tipico dei futuri genitori, è molto dolce. Chissà che Santiago non avrà presto un fratellino o una sorellina.L'arrivo di un bebè sarebbe il coronamento di un sogno. Anche così però i due sono molto sereni. «Il lavoro va molto bene e sto ricostruendo la mia vita. Diciamo che negli anni ho imparato che se scegli di fare questo mestiere, mantenere privata la tua vita non è semplice, ma ci si deve provare. Per questo rispetto a prima preferisco parlarne il meno possibile, è l’unico modo per difenderla. Sono felice e credo che ogni cosa sia al suo posto, finalmente», ha dichiarato il ballerino e conduttore di Made in Sud.