Belen e Iannone, notte scatenata a Ibiza in disco: la crisi sembra superata

Basta una vacanza e si supera la crisi. TraRodriguez eAndreaper un lungo periodo si era parlato di crisi e la stessa showgirl aveva fattoi sapere che tra di lei e il pilota era in corso una «pausa» per aiutarla a riflettere sulla relazione e sul suo lavoro.l tempo però sembra esser e stato breve dato che Belen ha condiviso sulle storie di instagram alcuni momenti trascorsi in un locale notturno a Ibiza in compagnia di Iannone, del fratello Jeremias e di mamma Veronica.Divertimento, seflie, mare e vita di famiglia per la ritrovata coppia che ha portato con se anche il piccolo Santiago. Presente sull’isola anche Stefano De Martino, ex di Belen, assieme ad alcuni amici e a Gilda d’Ambrosio.