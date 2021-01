Belen Rodriguez, la foto non è sua. Followers in rivolta: «L'ha rubata a un'influencer russa, deve pagare»

Belen Rodriguez è accusata di aver 'scippato' la foto di un'influencer russa. Uno degli ultimi post su Instagram della showgirl argentina mostrano dei piedi con indosso delle scarpe. I fan, tuttavia, hanno subito notato che la foto apparteneva a Maya Zaboshta, un’influencer russa che aveva pubblicato lo stesso scatto molte settimane prima, lo scorso 11 aprile. La vicenda ha messo in moto gli animali da tastiera, che hanno suggerito alla persona 'derubata' di fare causa a Belen. La giovane russa ha ringraziato i followers per il supporto.

La foto incriminata ritrae le gambe di una ragazza che indossa un paio di scarpe con i tacchi, che sarebbero firmate The Attico. Guardando gli scatti a confronto non si può non notare il 'copia e incolla'. «Foto ai miei nuovi amici! Sono le mie gambe e le mie scarpe. Grazie per il vostro sostegno», ha scritto Maya sul suo profilo. La prima ad accorgersene è stata Valentina Vignali, che ha taggato Maya.

Era prevedibile che qualcuno degli oltre 200mila followers della Zaboshta si accorgesse della gaffe. Resta da capire come Belen giustificherà l'accaduto. In molti si aspettano che lei replichi alle accuse, sebbene a corredo dello scatto delle gambe abbia scritto «Sulle mie scarpe...»

I commenti per la conduttrice sono stati poco clementi. «Ma perché prendi le foto su Pinterest facendo passare per le tue?», le ha scritto un utente sotto il post. E ancora: «Copiona». Sull'altro account finito sotto la lente di ingrandimento il consiglio è unanime: «Maya devi fare causa a Belen per i diritti».

