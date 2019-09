Belen, compleanno a Milano nel ristorante pan asiatico amato dai Vip

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ha festeggiato il suo compleanno al ristorante Kowa di Milano. Insieme a lei, ovviamente, tutta la sua famiglia, ad iniziare dal figlio Santiago e continuando con la Sorella Chechu e al suo fidanzato Ignazio Moser. Tutto molto bello e tutto documentatissimo sui social network, ad iniziare dalle stories di Instagram.Proprio nella settimana della Moda, per nulla intimorita dai party più cool dei brand più famosi del mondo, Belen ha deciso di festeggiare il suo compleanno in uno dei ristoranti più famosi e apprezzati di Milano. Un ristorante che aveva già frequentato in passato e che spesso ospita Vip. La location è all’interno della lussuosa FiftyHouse (via Benevenuto Cellini, zona Cinque Giornate) nel centro della città e c'è chi scommette che diventerà il nuovo punto di ritrovo culinario della città della moda.Kowa è un ristorante pan asiatico, con un menu che abbraccia 65 piatti tra tempure, special sushi, robata e carpacci, mettendo pace tra le richieste di tutti, dalle più esigenti a quelle più low profile. Il pesce è l’ingrediente più usato. Andrea RaitanoKowa è anche un cocktail bar con un giardino nascosto, abbellito da piante sempre verdi e statue di Buddha, nato dall'alleanza tra il giovane imprenditore Andrea Reitano e lo chef neo zelandese Jeff Tyler, per anni executive di Novikov a Londra.E questa suggestiva location è stata scelta da Belen per festeggiare il suo compleanno. Un giorno, quello del compleanno, che la showgirl ha confessato - sempre su instagram - essere un giorno piuttosto particolare, perché le porta un po' di malinconia tra ricordi, la sensazione del tempo che passa e che non si riesce a "critallizzare". Insieme a lei, ovviamente, Stefano De Martino: i due sono stati inseparabili per tutta la sera.