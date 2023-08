Da Belen alla Ferragni tutte pazze per la Vitamin Drip, cosa è la terapia endovena per rigenerarsi: benefici e composizione (per la pelle e le malattie)

Quando si parla di tendenze le influencer sono da modelli di riferimento. Dagli outfit alla beauty routine tutte vogliono seguire i consigli di bellezza delle star. Così l'ultimo trend che sta spopolando tra i vip è la Vitamin Drip, ossia flebo a base di vitamine. Da Belen Rodriguez a Chiara Ferragni passando anche per Tommaso Zorzi sono sempre di più i personaggi dello spettacolo che si immortalano durante le loro "terapie di ricarica". Ma di cosa si tratta?

Vitamin Drip: le star la amano

Era il 2019 quando le sorelle Kardashian, e poi a seguire Rihanna e Paris Hilton, cominciarono ad affidarsi alla IV therapy (questo il nome inglese) che è una medicina rigenerativa che garantisce una grande ricarica al corpo mediante l'infusione in endovena di un mix di vitimine e sostanze nutritive detox.

I benefici: dalla pelle alle malattie

La terapia con vitamina IV, nota anche come terapia con micronutrienti per via endovenosa, somministra un'alta dose di minerali e vitamine direttamente nel flusso sanguigno.

La terapia con vitamina IV è stata promossa come trattamento per diverse condizioni mediche negli ultimi decenni. Alcuni dei problemi che i sostenitori affermano che la terapia IV tratterà includono: Fatica, fibromialgia, Diabete, Asma, Depressione e ansia, Emicrania, Postumi di una sbornia, Disidratazione e Malattia cardiovascolare.

Da cosa è composta

Il cocktail di Myers è la miscela IV più popolare di vitamine e minerali, dal nome del medico che per primo somministrò il trattamento negli anni '70: John Myers.

Il cocktail di Myers include: Da 2 a 5 ml di magnesio Da 1 a 3 ml di calcio 1 ml di vitamina B6 1 ml di vitamina B12 1 ml di vitamina B5 1 ml di complesso vitaminico B Da 4 a 20 ml di vitamina C

In Italia chi la segue

In Italia le prime a seguire la tendenza americana sono state Belen e la ferragni nel 2020. E gli ultimi a parlarne sono stati Melissa Satta e Tommaso Zorzi. E proprio l'ex gieffino ha voluto tranquillizare i fan allarmarti da aerlo isto su una Story Instgaram attaccato a una flebo. «Raga tranquilli non è successo niente, sto facendo una flebo di vitamine: glutatione, omega 3, una bella bomba, dovreste farlo anche voi. In America vanno un sacco ti puliscono un po’ il sangue, ti aiutano», ha spiegato l’influencer.