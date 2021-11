Bebe Vio celebra il matrimonio fra Nicolò Zenga e Marina Crialesi: assenti tutti i parenti, ecco perché

Nicolò Zenga e Marina Crialesi si sono sposati. A celebrare il rito civile la campionessa paralimpica Bebe Vio, amica della coppia, che ha pubblicato sui social alcuni scatti del matrimonio. Con la sua ormai proverbiale autoironia, la schermitrice scrive: «“Tra moglie e marito non mettere il dito"... Ora ho capito perché mi fanno sempre celebrare i matrimoni». Bebe Vio prosegue: «Tantissimi auguri alla mia coppia magica. Condividere questo momento così intimo e speciale con voi è stato veramente emozionante… La vostra vita non sarà magari sempre facile ma da oggi la affronterete insieme, da marito e moglie! Vi amo fratelloni miei».

Il matrimonio di Nicolò Zenga e Marina Crialesi (senza parenti)

Nicolò, 31 anni, figlio di Walter Zenga e Roberta Termali, e Marina Crialesi, 32 anni, attrice di Un posto al Sole, si sono sposati a sorpresa a Roma. I due avevano annunciato le nozze per la prossima primavera, ma oggi hanno celebrato la loro unione civile in comune. Presenti al matrimonio solo gli amici più stretti della coppia, mentre non si sono visti i familiari.

Nessun caso però, perché come spiegato da Nicolò la festa vera e propria ci sarà l'anno prossimo: «Ebbene sì, ci siamo sposati. Abbiamo voluto fare una cerimonia intima in Comune. Una cosa che fosse solo nostra e condivisa con testimoni e damigelle prima di fare il grande evento in chiesa. Purtroppo, la famiglia di Marina non poteva essere presente e per questo motivo abbiamo deciso di tenere questo momento solo per noi. Il tutto con l’appoggio e il supporto di entrambe le nostre famiglie che anche a distanza hanno saputo restarci vicini. Grazie a tutti per i messaggi d’amore che abbiamo ricevuto… perché oggi conta solo questo: l’amore».