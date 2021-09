Beatrice di York è diventata mamma, nata la prima figlia con Edoardo Mapelli Mozzi: l'annuncio della Royal Family

La principessa Beatrice di York è diventata mamma. Si tratta di una bambina, il cui nome non è stato ancora reso noto. Il parto è avvenuto sabato 18 settembre alle 23.42 al Chelsea and Westminster Hospital di Londra. Lo rende noto la Royal Family con un comunicato ufficiale. Per la principessa Beatrice e il marito Edoardo Mapelli Mozzi, sposati da luglio 2020, si tratta del primo figlio. Lui, discendente di una nobile famiglia italiana, ha già un figlio da una precedente relazione, Christopher Woolf.

APPROFONDIMENTI REALI INGLESI Principe Filippo, l'ultima conversazione con il figlio Carlo:... REGNO UNITO Harry e Meghan sul Time, schiaffo alla povertà: quanto valgono... GRAN BRETAGNA Principe Filippo, il testamento segreto per proteggere la... ROYAL FAMILY Harry compie 37 anni, la reazione agli auguri (gelidi) di Carlo e... ROYAL FAMILY Harry compie 37 anni (e conquista la copertina di Time): auguri anche...

Principe Filippo, l'ultima conversazione con il figlio Carlo: «Ecco cosa ci siamo detti prima che morisse»

La 33enne Beatrice è la primogenita di Andrea, duca di York e di Sarah Ferguson, è la quinta nipote della Regina Elisabetta II e di Filippo di Edimburgo ed è la sorella maggiore di Eugenia, decima nella linea di successione al trono del Regno Unito. La neonata figlia di Beatrice ed Edoardo è la 12esima pronipote di Sua Maestà. Ancora massimo riserbo sul nome della bimba, anche se in molti ipotizzano che i genitori possano decidere di onorare un membro della Royal Family, come fatto dalla sorella di Beatrice. Il bambino della principessa Eugenia, August Philip Hawke Brooksbank, nato nel febbraio 2021, ha infatti preso il nome dal marito della regina Vittoria, il principe Alberto, il cui secondo nome era Augustus, mentre Philip rende omaggio al nonno di Eugenie e al bisnonno di August, il Duca di Edimburgo, morto ad aprile all’età di 99 anni.

Her Royal Highness Princess Beatrice and Mr Edoardo Mapelli Mozzi are delighted to announce the safe arrival of their daughter on Saturday 18th September 2021, at 23.42, at the Chelsea and Westminster Hospital, London.



Read the announcement in full - https://t.co/ImbfRLEdAe pic.twitter.com/olwDMv3Zmo

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 20, 2021