Beatrice Valli e Marco Fantini, le immagini della nuova (ed enorme) casa con piscina: «Hanno copiato i Ferragnez»

Passati i problemi di salute per Beatrice Valli ora è il momento di concentrarsi solo sulle notizie positive. E oggi per lei e il marito Marco Fantini ne è arrivata una veramente grande di news: finalmente sanno quando potranno andare a vivere nella loro nuova casa. «Quando tutto prende forma. Finalmente in primavera sarà pronta la nostra nuova casa, grazie a tutti i ragazzi che stanno lavorando a questo meraviglioso progetto ma sopratutto ai nostri pazienti architetti». Le foto a corredo del post Instagram pubblicato dall'influencer e a seguire dal marito, mostra il dietro le quinte di quella che sembra a dir poco una magione pazzesca.

Beatrice Valli e Marco Fantini hanno copiato i Ferragnez?

Un salone centrale gigantesco con enormi finestre su Milano. Sarà questo il "nido" d'amore dei Fantini dalla prossima primavera. Ma ci sono dei dettagli che non sono sfuggiti ai follower della coppia. Secondo i fan i due potrebbero andare a vivere nello stesso edificio di dove vivono ora Chiara Ferragni e Fedez. Mettendo le foto di Beatrice, a confronto con quelle postate mesi fa dai Ferragnez infatti, secondo gli utenti, le finestre sembrano le stesse così come anche tubature e struttura dell'edificio sembrano le stesse.

Le "accuse" dei fan

E come se non bastasse sono scesi in campo anche i fan dei Ferragnez che hanno notato che la conformazione della grande piscina presente nel palazzone dove andranno a vivere Beatrice Valli e Marco Fantini è molto molto simile a quella dei loro idoli. Si nota, in particolar modo, lo stesso identico tubo sulla sinistra, in fondo alla sala che ospiterà la piscina. E sul web si legge: «Avete copiato i Ferragnez»

Insomma anche Beatrice Valli e Marco Fantini potrebbero quindi andare a vivere a Milano CityLife.