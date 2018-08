Barbara D'Urso: «I miei figli? Non vogliono che influenzi la loro vita, soffro per loro»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

mamma. Un lato della conduttrice di Pomeriggio Cinque e Domenica Live che raramente viene fuori sia sui social sia in tv come nelle interviste. I suoi due ragazzi, Giammauro ed Emanuele, sono figli di Barbara D'Urso e Mauro Berardi, ma hanno scelto strade molto diverse da quelle della madre.Giammauro è il maggiore, 32 anni, mentre Emanuele ha due anni in meno. Entrambi non hanno voluto seguire le orme di Barbara D'Urso e hanno inseguito carriere lontane dal mondo dello spettacolo, così come lontani si tengono dal chiacchiericcio. È proprio per questo che Carmelita ne parla raramente, non senza ramamrico, ma in un'intervista a Panorama ha fatto uno strappo alla regola e raccontato qualcosa di loro.«I miei figli sono riservati, non vogliono che influenzi la loro vita e che si sappia che sono i miei figli - ha spiegato la presentatrice - io li guardo crescere e taccio. Con fatica». Giammauro ha scelto la carriera medica, mentre Emanuele è un fotografo professionista che gira il mondo grazie al suo lavoro. Del primogenito Barbara ha detto: «Giammauro è medico, fa trapianti di fegato. A ottobre si trasferirà per un anno e io sto già soffrendo». La D'Urso ha anche confessato un desiderio che il figlio non le consente di realizzare: «L’altra sera gli ho chiesto: ‘Ti prego, una volta fammi venire in corsia nel tuo ospedale, ti vorrei vedere col camice, sarebbe un regalo per me’. ‘Mamma, sai che non è possibile’, mi ha risposto».