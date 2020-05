Barbara D'Urso, Malgioglio telefona in diretta per il compleanno: «Abbiamo litigato, ma ti amo»

Barbara D'Urso ha festeggiato il compleanno in diretta a Pomeriggio 5. Come ogni giorno, Barbara ha intrattenuto i suoi telespettatori con servizi di cronaca e gossip. Ma all'improvviso, la sorpresa. Mentre, la conduttrice presenta gli ospiti in collegamento, un voce inizia a cantarle buon compleanno. «Chi è?», chiede. Poi riconosce la voce familiare. «Sono Cristiano Malgioglio. Lo so, abbiamo litigato. Ma oggi è il tuo compleanno e non potevo mancare. Tu mi rimproveri sempre perché dico tante bugie, ma so che lo fai per il mio bene. Ti amo».

Barbara D'Urso replica affettuosa: «Non ci parliamo da dieci giorni, non ti ho neanche risposto al telefono. Ma adesso ti devo perdonare per forza. Alcune volte sembri un bambino e io devo fare la preside». Tripudio su Twitter: «Bellissimi».

