Barbara D'Urso, il visconte Ferdinando confessa: «Sono innamorato di te». Ma lei lo rifiuta: «Fattene una ragione»

In studio da Barbara D'Urso il primo eliminato dell'Isola dei Famosi, il Visconte Ferdinando Guglielmotti, che si inginocchia ai piedi della padrona di casa appena entrato nel salotto pomeridiano della D'Urso. Striscia la Notizia ha addirittura creato un servizio a riguardo, pare infatti che il Visconte provi un sentimento per la conduttrice di Mediaset. C'è della verità o è solamente una bufala? O una caciotta, visto come viene definito Guglielmotti dai suoi amici: "Il Visconte Caciottaro".

APPROFONDIMENTI CANALE 5 Vera Gemma, a Domenica Live parla la sorella: «Ecco chi... TELEVISIONE Isola dei famosi, Fariba entra in studio: Elisa Isoardi sgrana gli... CANALE 5 Tommaso Zorzi a Verissimo: «Elettra Lamborghini? Non ci... ISOLA DEI FAMOSI Isola dei famosi, Fariba fa gli auguri a Giulia Salemi: la strana...

Vera Gemma, a Domenica Live parla la sorella: «Ecco chi è Jeda, il suo fidanzato di 20 anni più giovane»

La replica dell'aristocratico, la cui fama di seduttore non è una novità, dato che sull'isola aveva puntata un'altra naufraga, Elisa Isoardi: «Non sono un marpione, sono l'ultimo dei playboy. Barbara mi ha visto fidanzato tante volte, e mi ha sempre bocciate tutte. Forse perché non conoscevano il mio lato playboy, cercava di salvarle. Come dice lei sono troppo marpione per essere fidanzato».

Cosa c'è tra il Visconte e la nostra @carmelitadurso? ❤️

Tutta la verità ORA a #DomenicaLive! 💥 pic.twitter.com/fIDgsRigfn — Domenica Live (@domenicalive) April 4, 2021

Il Visconte innamorato di Barbara D'Urso

Ma la confessione choc arriva sul finale: «Lo diciamo fra di noi, ma io sono sempre stato innamorato di Barbara. Purtroppo l'amo ancora. Sono dieci anni che mi rifiuta. Anche mia madre appoggia la mia scelta». La reazione della conduttrice non lascia però spazio ad alcuna speranza: «Fattene una ragione».