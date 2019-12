Barbara D'Urso radiata dall'Ordine dei giornalisti? La conduttrice asfalta Vessicchio: «Salutami a soreta»

di Ida Di Grazia

. Puntata difficilissima di Live non è la D'Urso. Tanti i temi e affrontati e gli ospiti della D'Urso sembrano più scalmanati del solito. Tra gli ospiti in collegamento il giornalista Sergio VessicchioOspite del programma, Sergio Vessicchio nel marzo scorso usò delle parole sessiste in diretta tv a proposito di una guardalinee donna. Parole che gli sono costate la radiazione dall'Albo dei giornalisti. La D'Urso chide spiegazioni a Vessicchio che parte all'attacco: «Barbara ma perchè non diciamo che sei stata radiata dall'albo ed è anhe grazie a te che io potrò continuare a parlare». La padrona di casa inizialmente sorride alle esternazioni colorite di Vessichio, ma davanti a queste accuse lo interrompe per fare chiarezza: «Io non volevo intervenire ma questa cosa non va bene e va chiarita. Io avevo il tesserino da giornalista che è stato riconsegnato perché facevo pubblicità e quindi con grande onestà l'ho restituito. Non sono mai stata radiata. Il signor Iacopino che allora era presidente dell’Ordine mi fece un’azione legale e penale perché secondo lui io non potevo intervistare nessuno in quanto non giornalista. La Procura ha dato ragione a me. Tu sei stato radiato per delle frasi sessiste e razziste. Fine» «E infatti cara Barbara - prosegue Vessichio - io mi appiglio a questo e denuncio l’Ordine dei Giornalisti. Perché visto che hanno dato ragione a te e devono darla anche a me». Provano a intervenire anche gli altri ospiti in studio tra cui Mughini e la Parietti, ma Vessicchio non fa parlare nessuno e prosegue con gli insulti «Mi sono sorbito un’ora di revisionismo storico da parte di due macchiette, Parietti e Mughini, che mi fanno schifo. La Parietti non si è mai capito che fa nella vita. Mughini è un pagliaccio unico.​Questi due mi fanno schifo. Barbara tu con me non la spunti, la tua trasmissione è di basso livello e non si porta più, io ti metto ko. Io ti faccio nera». Barbara D'Urso lo lascia sfogare ancora un po' da grande signora per poi asfaltarlo definitivamente: «La mia televisione non si porta più così come non si portano più quei capelli, io decido che