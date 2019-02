Paola Di Benedetto a Pomeriggio 5: «Vi racconto cosa è successo con Fede»

di Emiliana Costa

Paola Di Benedetto

Paola Di Benedetto e la presunta rottura con Fede, del duo Benji & Fede. L'ex naufraga, ospite a Pomeriggio 5, ha rivelato a Barbara D'Urso tutta la verità sul litigio con il fidanzato. «L'ho bloccato su Instagram, ecco perché...». Paola e Fede si sono fidanzati lo scorso giugno e d'allora sono inseparabili. Per mesi hanno documentato la loro storia d'amore con foto e video sui social. Fino a qualche giorno, quando i fan si sono accorti che i due (ex?) piccioncini non si seguivano più a vicenda.E a Pomeriggio 5, Paola Di Benedetto ha vuotato il sacco: «L'ho bloccato io su Instagram qualche tempo fa. Mi aveva fatto arrabbiare, io sono un tipo molto geloso. Poi lui mi ha chiamata e mi ha detto 'Ma a 24 anni mi puoi bloccare su Instagram' e io gli ho risposto di sì».Barbara D'Urso conforta l'ex naufraga: «A tutte le età, quando si litiga, ci si blocca sui social». Ma adesso a che punto è la storia? Paola non lascia dubbi: «Abbiamo fatto pace, gli ho preparato il grana con l'aceto balsamico e ci siamo rimessi insieme». Isomma, tutto bene quel che finisce bene.