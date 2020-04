Su Leggo.it le ultime novità. Barbara D'Urso ha un fidanzato segreto? I fan notano un dettaglio nel video a casa: «Non è sola...». La conduttrice di Pomeriggio 5 più volte ha parlato della sua quarantena in solitaria, dichiarandosi single da tempo. Barbara D'Urso si è anche commossa in diretta, dichiarando che avrebbe trascorso da sola le feste pasquali.

Ma in un recente video girato in cucina e postato su Instagram, i fan della conduttrice avrebbero notato un dettaglio. «Il filmato è tremolante. Il cellulare non è appoggiato al muro, ma in mano a qualcuno...», notano alcuni follower. E ancora: «Non è sola...».

Il rumor su un presunto fidanzato segreto, con il quale Barbara D'Urso starebbe condividendo la quarantena, ha fatto immediatamente il giro del web. In realtà, il video potrebbe essere stato girato da un collaboratore domestico. Al momento la conduttrice non avrebbe commentato. Staremo a vedere.

