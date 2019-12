Barbara D'Urso e Filippo Nardi stanno insieme? Lui rivela: «Non so dire che tipo di sentimento è nato tra noi...»

di Emiliana Costa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

stanno insieme? Lui rivela: «Non so dire che tipo di sentimento è nato tra noi...». Negli ultimi mesi, la conduttrice di Pomeriggio 5 e l'ex gieffino sono stati spesso al centro del gossip per illazioni su una loro presunta love story. I rumor si sarebbero fatti insistenti dopo l'estate trascorsa insieme in Toscana. Rumor che peròavrebbe sempre smentito. Ora a dare la sua versione, è lo stessoin un'intervista sulle pagine di Nuovo. Ecco le sue parole: «Non so dire che tipo di sentimento è nato tra noi, di certo ci vogliamo molto bene. Né io né lei abbiamo urgenza, chi lo sa cosa ci riserva il futuro. Siamo due persone molto decise. E poi sappiamo di poter contare l’uno sull’altro. Questo è certo. Sedovesse chiamarmi alle tre di notte perché ha bucato una ruota dell’auto, io mi precipiterei ad aiutarla».E conclude: «Io voglio convivere con la donna che amo. L’ho detto anche a Barbara. È sbiancata e mi ha detto ‘Non ci penso neanche!’. In effetti siamo tutti e due gelosi dei nostri spazi e non vogliamo che nessuno ci tocchi niente in casa. Allora le ho risposto che avremmo potuto prendere due appartamenti nello stesso palazzo. Sentimenti a parte, vorrei fare un programma insieme a lei in giro per tutta Italia, facendo emergere ancora di più tutta la sua umanità. Mi piacerebbe che per una volta fosse protagonista di un programma dedicato a lei».