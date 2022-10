Ballando, Selvaggia Lucarelli ancora contro Iva Zanicchi: «Ti perdono l'insulto, ma...». E lei reagisce così

Dopo lo scontro della prima puntata, Iva Zanicchi torna a calcare il palco di Ballando con le stelle in coppia con Samuel Peron. Ma la loro esibizione non ha convinto nemmeno questa volta Selvaggia Lucarelli, che ha bocciato la performance.

Iva Zanicchi torna in pista a Ballando con le stelle

In una breve clip condivisa sul profilo Instagram della giudice, si sente la giornalista pronunciare queste parole all'indirizzo della cantante: «L'insulto l'ho perdonato, questo ballo non te lo perdono». Selvaggia esprime questo giudizio con un sorriso sulle labbra quasi conciliante, prima di aggiungere: «C’è una sudditanza psicologica nei tuoi confronti. Io rimango dell’idea che il ballo sia un’altra cosa».

Stavolta Iva Zanicchi ha accolto di buon grado le critiche, incassando il giudizio negativo senza ricorrere all'insulto. «Io purtroppo quando mi inalbero non riesco a frenarmi. Ho questo vizio, cercherò di correggermi anche se non sarà facile» aveva spiegato in un filmato mandato in onda prima della performance. Vedremo se riuscirà a trattenersi anche nelle prossime puntate.